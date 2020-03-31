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Ödemeler yarın başlıyor

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Bilecik Başmüdürü Serhat Bozkurt, PTT'den ihtiyaç sahiplerine ödemelerin yarın başlayacağı söyledi.

31.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:08
Ödemeler yarın başlıyor
Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Bilecik Başmüdürü Serhat Bozkurt, PTT'den ihtiyaç sahiplerine ödemelerin yarın başlayacağı söyledi.

Başmüdür Bozkurt, yaptığı yazılı açıklamada, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 milyon aileye biner TL ihtiyaç ödemelerini 1 Nisan tarihinden itibaren vatandaşlarımıza iş yerlerimizde ödeme yapacağız. İş yerlerimizde yoğunluğun önüne geçebilmek amacı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu 2022 sayılı kanun kapsamındaki yardım ödemeleri öne çekilerek, işsizlik ödenekleri ile aynı döneme denk gelmemesi sağlanmıştır. Bu kapsamda Şirketimizde hesabı bulunan işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış müşterilerimizin işsizlik ödemelerini 5 Nisan tarihinden itibaren hesaplarına yatıracağız. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla virüsün yayılmaması için sosyal temasın en aza indirilmesi gerektiğini hatırlatıyor, vatandaşlarımızın tüm kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği olağanüstü mücadeleye katılarak kurallara uymasının önemli olduğunu vurguluyoruz.İşlemlerini internet ya da ATM'den yapamayan vatandaşlarımızı kontrollü bir şekilde iş yerlerimizde misafir ediyoruz. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak yaygın iş yerlerimizde bulunan gişelerde görevli personel sayısının en fazla iki katına kadar müşteriyi sırayla iş yerlerimize alarak işlemlerinizi yapmayı sürdüreceğiz. Ayrıca şubelerimizde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla ATM'lerden günlük para çekme limitini 3 bin TL'ye yükselttiğimizi hatırlatmak isteriz. Korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana PTT olarak gerekli tedbirleri aldık. Tüm PTT iş yerlerimizde, dağıtım ve servis araçlarımızda ve müşterilerin temas edebileceği alanlarda Sağlık Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda dezenfeksiyon çalışmalarını düzenli olarak yaparak, müşterilerimizin ve personelimizin sağlığını koruyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Bilecik, PTT, Güncel
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