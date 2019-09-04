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Ödemiş 35. Milli Fuarı

Ödemiş 35. Milli Fuarı törenle açıldı.

04.09.2019 09:54 Ödemiş 35. Milli Fuarı
Ödemiş 35. Milli Fuarı törenle açıldı.
İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kapsamında hazırlanan fuar öncesi Kültürpark'a kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Daha sonra fuarın açılışı gerçekleştirildi.
Programdan önce de halk oyunları gösterisi sunuldu.
Ödemiş Belediye
Başkanı Mehmet Eriş, törende, ilçenin ekonomik ve turizm anlamında gelişmesini istediklerini söyledi.
Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu da fuarların üreticiyle tüketicinin karşılaştığı
alanlar olduğuna işaret etti.
Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi, ziyaretçiler alandaki stantları gezdi.

Kültürpark, Ödemiş, Güncel

Kaynak: AA

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