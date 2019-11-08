Haberler » Güncel » Ödemiş Adliyesi'nde fidan dağıtımı - Haber

Ödemiş Adliyesi'nde fidan dağıtımı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün Ağaçlandırma ve Koordinasyon projesi kapsamında yürütülen Adalet Ormanı çalışmaları Ödemiş'te hız kazandı.

08.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 08.11.2019 15:36 Ödemiş Adliyesi'nde fidan dağıtımı
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün Ağaçlandırma ve Koordinasyon projesi kapsamında yürütülen Adalet Ormanı çalışmaları 'te hız kazandı.

Projeye destek sağlamak adına Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ödemiş Adliyesi'nde fidan dağıtımı etkinliğini düzenlendi.
Gazetecilere açıklama yapan Başsavcı Tuğan Sarıca, "Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelinin katılım sağladığı etkinlikle birlikte gün içerisinde adliyeye gelen vatandaşlara ve adliyemiz personeline 200 adet fıstıkçamı türünde fidan dağıtımı yapılmıştır. Çevre duyarlılığının artırılması, ağaç ve orman sevgisinin 7'den 70'e tüm vatandaşlara aşılanması adına yürütülen benzer nitelikte çalışmaların devamının sağlanacağı öngörülmektedir" ifadelerinde bulundu.

Orman Genel Müdürlüğü, Ödemiş, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:32   Doç. Dr. Erbaş: "Bal anti mikroptur"
20:32   Bayraktar SİHA'ların nihai kabul anlaşması Ukrayna'yla imzalandı
20:30   Güney afrikalı denizciler, beyaz balinayla 'rugby' oynadı
20:30   KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: "Kapalı Maraş'ın açılması politikamızı kararlılıkla...
20:29   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir Ünal'ın kızının nikahına katıldı
19:45   MHP lideri Devlet Bahçeli: Hoca görünümlü hainler iblisin cani ajanlarıdır
19:42   Türk zırhlısına çıkmaya çalışırken düşüp ölen kişi terörist çıktı! Türkiye'ye atılan havanlarla poz vermiş
19:00   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı
18:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
18:26   Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
20:20   Son Dakika: A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu!
8.11.2019 20:33:38