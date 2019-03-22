Ödemiş Belediyesi 4 Yeni Halı Sahayı Hizmete Sunuyor

Ödemiş Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ile kırsal bölgelerdeki mahallelerin ortak kullanacağı halı sahalar projelerini uyguluyor. Bölge halkının sosyal yaşamlarına katkı sağlamak amacıyla bugüne kadar; Emirli, Kazanlı, Türkmen, Bıçakçı, Kaymakçı, Günlüce, Kızılcavlu-Alaşarlı, Ertuğrul, Üçeylül, Zafer ve Süleyman Demirel Mahallesi'nde ortak kullanımlı halı sahalar yapıldı.

Aynı zamanda mahalleler arası turnuvalar düzenlenerek, mahalle sakinlerinin sosyal yaşantılarına canlılık kazandırıldı. Proje kapsamında son olarak Çaylı, Seyrekli, Yeniceköy ve Kayaköy Mahallesi'nde yapılan halı sahalarda da tamamlandı. Belediye Başkanı Mahmut Badem çalışmaları yerinde incelerken, 4 yeni halı sahanın tamamlandığı belirtti. Başkan Mahmut Badem; " Göreve geldiğimizden bu yana insanımızın yaşadığı yerde mutlu olması ve hizmetlerin her yere eşit götürülmesi konusunda çalışmalar yürüttük. Bugüne kadar toplam 15 farklı bölgeye ortak kullanımlı halı saha yaptık. Son olarak yapılan Çaylı, Seyrekli, Yeniceköy ve Kayaköy'deki halı sahalar tamamlandı. Hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler