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Ödemiş Belediyesi Konservatuarı Açılıyor

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, belediye bünyesindeki mevcut kültür sanat kurslarının ve koroların daha da genişletilerek konservatuar çatısı altında hizmet vereceğini ifade etti.

07.08.2019 17:15 Ödemiş Belediyesi Konservatuarı Açılıyor

Ödemiş Belediyesi, vatandaşların sosyal ve kültürel yaşamlarına katkı sağmak amacıyla belediye bünyesinde uzun yıllardır çeşitli kültür sanat kursları düzenliyor. Bu çalışmaların genişletilerek hizmet vermesi amacıyla Ödemiş Belediyesi Konservatuarı kurulması yönünde çalışmalar başladı.Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Eriş; " Toplum olarak, kültüre, sanata, sahip olduğumuz tarihi zenginliklere önem vermemiz gerekiyor. Kültürle, sanatla iç içe olan insanlar, dünyaya ve hayata daha geniş pencereden bakar, hayatı farklı bakış açılarıyla zenginleştirir. Ödemiş Belediyesi olarak kültür, sanat ve spor branşlarında birçok etkinlikleri gerçekleştiriyoruz.Uzun yıllardır belediye bünyesinde düzenlenen kurslarımız ve korolarımız bulunuyor. Mevcut kurslarımızın ve korolarımızın çalışmalarını genişleterek, konservatuar bünyesinde hizmet vermesi yönünde çalışmalarımıza başladık. Birçok gencimiz burada yetişecek. Bu çalışmalarımızı Ödemişli gençlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz" dedi.


Ödemiş Belediyesi, Mehmet Eriş, Güncel

Kaynak: Bültenler

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