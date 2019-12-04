Ödemiş Belediyesi'nden çocuk bakımına bir destek daha

Serpil Yanbastı Gündüz Çocuk Bakımevi, Ödemiş halkının hizmetine sunuldu.

Ödemiş'te eğitim için önemli katkılar veren hayırsever Serpil Yanbastı'nın Ödemiş Belediyesi'ne bağışladığı Umurbey Mahallesi Mesci Sokak'ta bulunan binada oluşturulan Gündüz Çocuk Bakımevi faal olarak hizmet vermeye başladı. Hizmete açılış törenine Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve eşi Selma Eriş, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Mümin Sevgel, hayırsever Serpil Yanbastı, Umurbey Mahalle Muhtarı Hatice Acar Çavdar, belediye meclisi üyeleri, kurum müdürleri, gaziler ve davetliler katıldı.

36-72 ay arası çocukların gündüzleri yararlanacağı gündüz çocuk bakımevi ile Ödemişli çalışan kadınların çocuk bakımına destek vereceklerini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Annelerimiz işe gittiğinde çocuklarımızın geleceğin eğitimine hazırlanmaları adına mutlaka bu tür gündüz bakımevleriyle buluşmaları gerekiyor. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Çocuklarımız sevgiyi öğrensin, paylaşmayı öğrensin, bir şeyler yapmayı, hamur yapmayı, bir şeyler çizmeyi, karalamayı öğrensinler diye okul öncesi eğitimci arkadaşlarımıza emanet olacaklar. Üç Eylül'de hazırdı, Umurbey ve Emmioğlu da böyle güzel bir mekândan yararlanacaktır.

Özellikle kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 85. yıldönümünde Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gelecek adına verdiği değer adına ben de kadın muhtarımızın olduğu bir mahallede böyle bir açılış yapmayı çok anlamlı buluyorum. Bu güzel bağışla bizlere bu güzelliği yaşatan Serpil Hanım'a uzun ve güzel ömürler diliyorum. Bu güzel buluşma adına kendilerine teşekkür ediyorum. Mahallemize, kadınlarımıza, çocuklarımıza ve Ödemişimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu da Ödemiş'te okul öncesi eğitim alanında ihtiyaca yanıt veren bakımevlerinin açılmasının son derece önemli olduğunu belirterek, emeği geçenleri kutladı. Dayıoğlu, "Burada Serpil Hanımefendi'nin anlamlı bağışı sonrası Ödemiş Belediyesi'nin de bu yapıyı Ödemişli hanımların çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakabilecekleri bir yere dönüştürülmesi ilçemiz adına önemli" diye konuştu.

Duygu dolu anlar yaşandı

Konuşması sırasında duygu dolu anlar yaşayan hayırsever Serpil Yanbastı da "Dedelerim Çanakkale Savaşı'na katılmak üzere bu binadan çıkmışlardı. Şehit oldular. Annem bu binada büyüdü. Bu bina benim için anlamlı ve çok değerli. Ruhları şad olsun" dedi.

Daha sonra Kaymakam Kasım Fikret Dayıoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Eriş, hayırsever Serpil Yanbastı'ya katkılarından dolayı plaket takdim etti. Daha sonra hep birlikte kurdele kesilerek hizmete açılan Serpil Yanbastı Gündüz Çocuk Bakımevi'nin odaları ziyaret edildi. Serpil Yanbastı Gündüz Çocuk Bakımevi 60 öğrenci kapasitesiyle hizmet verecek.