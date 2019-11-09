Ödemiş Belediyesi'ne TKB'den ödül

Katırcı Hanı Restorasyon Projesi ödüle layık görüldü

ÇEKÜL Vakfı işbirliği ve Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) desteği ile Antalya'da 27.'si düzenlenen YAPEX Yapı, İnşaat ve Restorasyon Fuarı'ndaki standında tarihi Birgi'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini sergileyen Ödemiş Belediyesi, bu organizasyondan ödülle döndü. TKB 2018 yılı Tarihi Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Ödemiş Belediyesi proje dalında ödüle layık görüldü. Ödemiş Belediyesi'ne ödül getiren proje tarihi Katırcı Hanı ve çevresi için hazırlanan restorasyon projesi oldu.

TKB Encümen Üyesi, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Ödemiş Belediyesi'nin proje ödülünü Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'e takdim etti.

ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ve yurdun dört bir yanından belediye başkanlarının katıldığı ödül töreninde Başkan Eriş'e eşi Selma Eriş, belediye meclis üyeleri Tülin Bozoğlu ve Mehmet Okumuş ile Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Kızıler ve İmar ve Şehircilik Müdürü Nermin Pervan eşlik etti.

"Bundan sonraki çalışmalarımız için bu ödül bize güç verdi"

Törende konuşma yapan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Kentimizdeki tarihi dokuya sahip çıkma ve koruma adına bundan sonraki çalışmalarımız için bu ödül bize güç verdi. Tarihi Katırcı Hanı ve Çevresi Restorasyon Projesi Sayın Mahmut Badem başkanımız döneminde hazırlanan bir projeydi. Bu anlamda da uzun soluklu bu önemli projenin hazırlanmasında emeği geçenleri ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çalışanlarımızı tebrik ediyoruz. Bize bu ödülü layık gören Tarihi Kentler Birliği'ne ve jüri üyelerine teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da kentimizin tarihi dokusuyla ön planda olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Ödemiş Belediyesi'nin "Tarihi Katırcı Hanı ve Çevresi Restorasyon Projesi"nin anıtsal karakterde bir yapıya önerilen ölçülü ve özgün koruma müdahalesi, ayrıca söz konusu önerinin kent dokusunda tamamlayıcı nitelikte olması nedeniyle Proje Ödülüne değer bulunduğu öğrenildi.