Ödemiş belediyesi temizlik çalışmaları özel ekiplerle yapılıyor

Ödemiş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, mahallelerdeki nüfus sayısı ve fiziki şartlar göz önünde bulundurularak merkez ve merkeze uzak mahallelerde oluşturduğu ekiplerle temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Merkeze 6 kişilik ekip, merkeze uzak mahallelerde 9 kişilik ekip her gün belirlenen program dahilinde temizlik çalışmalarını yapıyor.

İhtiyaç duyulan noktalarda çevre ve görüntü kirliliğini önlemek için kent geleninde geniş çaplı toplu süpürme çalışmaları da gerçekleşiyor. Temizlik işleri müdürlüğü ekipleri rutin çalışmalarını kent genelinde sürdürürken, oluşturulan ekiplerle Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde temizlikuygulamaları yapılıyor. Bu çalışma kapsamında muhtarlar ve vatandaşların istek ve talepleri değerlendirilerek mahallelerde çeşitli nedenlerle oluşan atık, ağaç dalları ve plastik çöpler toplanıyor. Görsel ve çevresel kirliliği engelleyerek, vatandaşlarımızın sağlıklı temiz bir çevrede yaşamasını sağlamak için çalışmalar sürdürülüyor.