Ödemiş'de kiraz festivali yapıldı

İZMİR ( AA) - İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde 50'nci Kiraz
ve 17'nci Meyve Fidanı Festivali düzenlendi. Bademli
Mahallesinde gerçekleştirilen festivalde en iyi kiraz ve meyve fidanı yetiştiricilerine Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu
ileÖdemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş
tarafından çeşitli ödüller verildi.
Eriş, festivalin Türkiye
'ye açılan bir pencere olduğunu belirterek, bir yerin yetiştirdiği ürünlerle değer bulduğunu söyledi.
İlçede yetiştirilen ürünlerin festivalle tanıtıldığına dikkati çeken Eriş, festivalle çiftçilerin emeklerinin Türkiye ve dünyaya açılmasını amaçladıklarını ifade etti.
Etkinlikte, çeşitli sanatçılar sahne aldı.
Kaynak: AA
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