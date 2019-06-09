09.06.2019 19:38
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Ödemiş'de kiraz festivali yapıldı

Ödemiş

İZMİR ( AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde 50'nci Kiraz ve 17'nci Meyve Fidanı Festivali düzenlendi.

İZMİR ( AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde 50'nci Kiraz ve 17'nci Meyve Fidanı Festivali düzenlendi.
Bademli Mahallesinde gerçekleştirilen festivalde en iyi kiraz ve meyve fidanı yetiştiricilerine Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu ile
Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş tarafından çeşitli ödüller verildi.
Eriş, festivalin Türkiye'ye açılan bir pencere olduğunu belirterek, bir yerin yetiştirdiği ürünlerle değer bulduğunu söyledi.
İlçede yetiştirilen ürünlerin festivalle tanıtıldığına dikkati çeken Eriş, festivalle çiftçilerin emeklerinin Türkiye ve dünyaya açılmasını amaçladıklarını ifade etti.
Etkinlikte, çeşitli sanatçılar sahne aldı.
Kaynak: AA
Bademli, İzmir, Kiraz, Ödemiş, Kültür Sanat