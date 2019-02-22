Ödemiş Devlet Hastanesinden Hatıra Ormanı

Ödemiş Devlet Hastanesi
çalışan meclisi ve personeli 600 çam fidanlık hatıra ormanıoluşturdu.
Işıkköy Mahallesindeki fidan dikim etkinliğine Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu
, Ödemiş Devlet Hastanesi Başhekimi Ömer Koçak
ve çalışan meclisi ile hastane personeli katıldı.
Başhekim Koçak personel ve çocukları ile piknik havasında bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, "Tüm çalışanlarımızla 600adet fidanı toprakla buluşturduk. Fidan diken tüm arkadaşlarımızın her birinin isimleriolacak. Her fidanda dikenin isimleri mevcut,önümüzdeki zamanda bunların bakımlarını da üstleneceğiz." dedi.
Ödemiş Devlet Hastanesi Çalışan Meclisi Başkanı hemşire Müjgan Yaşayan amaçlarının ormanlara bir nebze olsun katkıda bulunmak olduğunu belirterek 600 fidanı toprakla buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.
Koçak, Devlet Hastanesi, Ödemiş, Güncel
Kaynak: AA