Ödemiş Kent Konseyinden normalleşme toplantısı

Ödemiş Kent Konseyi tarafından yapılan toplantıda, korona virüs salgını günlerinde normalleşme kapsamında yapılacak çalışmalar kararlaştırıldı.

Ödemiş Kent Konseyinden normalleşme toplantısı
09.06.2020 12:34 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:15
Ödemiş Kent Konseyi tarafından yapılan toplantıda, korona virüs salgını günlerinde normalleşme kapsamında yapılacak çalışmalar kararlaştırıldı.

Ödemiş Kent Konseyi 'yeni normal' hayata dönülmesinin ardından ilk toplantısını yaptı. Mehmet Taşlı başkanlığında yapılan toplantıda, korona salgını nedeniyle alınan tedbirler döneminde yapılan çalışmalar değerlendirildi. Pandemi günlerinde kentin yöneticileri ile görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Başkan Taşlı, "Gerekli görüldüğünde Ödemiş Kent Konseyi olarak yardıma hazır olduğumuzu söyledim. Alınan tedbirleri uygulamak, yapılacak en büyük destektir ilkesiyle hareket edilmesi tavsiye edildi" dedi. Kent Konseyi Başkanı Mehmet Taşlı toplantı ile ilgili şu bilgileri verdi: "Pandemi sürecinde en çok esnaf ve köylü zarar gördü. Yine sağlık çalışanları da özveri ile çalışan sektörler arasında yer aldı. Tarım sektörü, sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle ürün satışı konusunda sıkıntı yaşadı. Özellikle Kaymakçı'daki bakla ve bezelye satışında İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kaymakçı Kalkınma Kooperatifi ile işbirliği ve desteği dikkate değer bir dayanışma örneği olarak ön plana çıktı. Bu nedenle, bölgedeki kooperatiflerle birlikte 'Üretimden Satışa Sağlık ve Güvenlik' başlıklı bir panel düzenlenmesi kararlaştırıldı. Büyükşehir Yasası ile hizmet alımında azalma görülen köy ve beldelerden gelen şikayetler değerlendirilip köy ve beldelerle ilişkili bir rapor çalışması yapılarak ortaya çıkan sonuçların kaymakamlık ve belediye ile paylaşılması kararlaştırıldı. Ödemiş ve çevresindeki faaliyetlerle ürünlerin tanıtımı için bir Youtube kanalının kurulması kararlaştırıldı. Geçtiğimiz mart ayı sonunda yapılması düşünülen fakat salgın nedeniyle yapılamayan seçimsiz genel kurulun eylül alında yapılmasına karar verildi." - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Kent Konseyi, Kaymakçı, Ödemiş, İzmir, Güncel, Haber

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