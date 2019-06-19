19.06.2019 19:01
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Ödemiş Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet heyacanı

Ödemiş Meslek Yüksekokulu

Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet heyecanı yaşandı.

Ege
Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet heyecanı yaşandı.
Meslek yüksekokulundaki öğrenimlerini tamamlayan 108 öğrenci için, Belediye Kongre ve Düğün Salonunda mezuniyet töreni düzenlendi.
Törende konuşan Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu hayatta bazı aşamalar olduğunu, gençlerin hayatın başlangıç aşamasında bulunduğunu kaydetti.
Herkesin yaşamı sırasında bazı engellerle karşılaşabileceğine dikkati çeken Dayıoğlu, "Sizlerin bunları aşabileceğine inanıyorum. Burada edindiğiniz mesleki anlamdaki bilgiler sizlere bir vizyon kazandıracaktır." dedi.
Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksek Okulu Müdürü
Prof. Dr. Şafak Ceylan 24. dönem mezunlarını vermenin
mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Mezunlara diplomalarının verilmesinin ardından halk oyunları gösterileri sunuldu.
Törene Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş da katıldı.
Kaynak: AA
Ege Üniversitesi, Ödemiş, Güncel

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