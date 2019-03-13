ÖDEMİŞ OSB'DE İlk Temel Atma Gerçekleşiyor

Tarım Kredi Yem A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Küçük Menderes Havzası'nda tarım ve hayvancılık sektörlerinde önde gelen Ödemiş ve Tire ilçelerinde kurulacak tesislerin temel atma töreni 14 Mart Perşembe günü yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla, Ödemiş'te Yem Katkı Malzemeleri Tesisi, Tire'de ise Yem Fabrikası'nın temel atma töreni gerçekleşecek.

14 Mart Perşembe günü yapılacak temel atma törenine çağrıda bulunan Belediye Başkanı Mahmut Badem; " Bölge ekonomisine katkı sağlayacak olan OSB'de ilk fabrikanın temelini atacağız. Hükümetimizin desteği ile alt yapı ve çevre düzenleme çalışmalarını tamamladığımız OSB'de ilk fabrikanın temelinin de Bakanlığımız desteği ile atılacak olmasından mutluluk duyuyoruz. Ödemiş'te yapılacak tesis 40 milyon dolarlık biryatırım. 70 dönümlük arazi üzerine kurulacak tesiste 200 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Hayata geçirilecek projede yem katkı malzemeleri ve sütfabrikası tesisleri kurulacak. Böylece Ödemiş, hayvan yemi üretimi konusunda, ileri teknoloji bir tesise sahip olmakla birlikte, önemli bir atılım gerçekleştirmiş olacak" dedi.

Törenler; 14 Mart Perşembe günü saat 10:00'da Ödemiş OSB'de, saat 11:30'da Tire OSB'de yapılacak.

Kaynak: Bültenler