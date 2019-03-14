Ödemiş'te 14 Mart Tıp Bayramı Etkinliği

14 Mart Tıp Bayramı
kapsamında Ödemiş
Devlet Hastanesinde konser düzenlendi.
Hastane konferans salonunda düzenlenen konserde Prof. Dr. Sait Eğrilmez ve görme engelli sanatçılar Cem Cansız ve Ersinİşitmez, Aşık Veysel
ve Mahsuni Şerif
'inbestelerinden oluşan türküleri seslendirdi.
Prof.Dr. Sait Eğrilmez, organ bağışına dikkat çekmek için 2009'dan bu yana 101 konser verdiklerini belirtti.
Hastane Başhekimi Ömer Koçak
da Prof. Dr. Sait Eğrilmez
ve ekibine teşekkür ederek tüm sağlık camiasının tıp bayramını kutladı.
Ödemiş, Tıp Bayramı, 14 Mart, Güncel
Kaynak: AA