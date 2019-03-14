14 Mart 2019, 15:40
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Ödemiş'te 14 Mart Tıp Bayramı Etkinliği

Ödemiş

14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Ödemiş Devlet Hastanesinde konser düzenlendi.

14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Ödemiş Devlet Hastanesinde konser düzenlendi.

Hastane konferans salonunda düzenlenen konserde Prof. Dr. Sait
Eğrilmez ve görme engelli sanatçılar Cem Cansız ve Ersin
İşitmez, Aşık Veysel ve Mahsuni Şerif'in
bestelerinden oluşan türküleri seslendirdi.

Prof.
Dr. Sait
Eğrilmez, organ bağışına dikkat çekmek için 2009'dan bu yana 101 konser verdiklerini belirtti.

Hastane Başhekimi Ömer Koçak da Prof. Dr. Sait Eğrilmez ve ekibine teşekkür ederek tüm sağlık camiasının tıp bayramını kutladı. Ödemiş, Tıp Bayramı, 14 Mart, Güncel
Kaynak: AA