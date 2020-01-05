Haberler » Güncel » Ödemiş'te 24. Geleneksel Deve Güreşleri Şenliği ilgi gördü - Haber

Ödemiş'te 24. Geleneksel Deve Güreşleri Şenliği ilgi gördü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 24'üncüsü düzenlenen Geleneksel Deve Güreşleri Şenliği, büyük katılımla gerçekleştirildi.

05.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 05.01.2020 18:46 Ödemiş'te 24. Geleneksel Deve Güreşleri Şenliği ilgi gördü
'in ilçesinde 24'üncüsü düzenlenen Geleneksel Deve Güreşleri Şenliği, büyük katılımla gerçekleştirildi.
Mahallesi'deki etkinliğe çeşitli illerden gelen 130 deve sahibi, develeriyle katıldı.
Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar dereceye girenlere ödüllerini verdi.
Ödemiş Belediye Meclis Üyesi Mustafa Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının 1993 yılından beri süregelen deve güreşlerini yaşatmak olduğunu dile getirdi. Geleneği sürdürmek istediklerini aktaran Turan, "Deve güreşleri bir dostluk işidir, gönül işidir. Bugün de havanın da güzel olmasıyla birlikte güzel bir ahenk ile deve güreşlerinin heyecanını yaşıyoruz. Bu geleneğin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Eriş, Konaklı, Ödemiş, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:14   Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden "misafir sanatçı" açıklaması - Haber
19:14   BUDO'nun İstanbul-Bursa seferi iptal edildi - Haber
19:14   Gönen'de kaçak içki ve sigara operasyonu - Haber
19:13   DHA YURT BÜLTENİ-13 - Haber
19:12   Kar nedeniyle kapanan 105 köy yolunun 52'si açıldı - Haber
18:02   Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi - Haber
17:19   Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Gece yarısından itibaren etkisini artıracak - Haber
17:08   Tıp Fakültesi öğrencisi genç kız, iş insanı olan babasına ait tabancayla intihar etti - Haber
16:57   Eşinin birlikte yaşadığı kadını öldüren kadınının kan donduran ifadeleri ortaya çıktı - Haber
15:52   MİT'in yeni binası "KALE" için geri sayım başladı! Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak - Haber
5.01.2020 19:16:41