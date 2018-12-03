Ödemiş'te Aranan Hırsızlık Zanlısı Tire'de Yakalandı

İzmir
'in Ödemiş
ilçesindeki birçok hırsızlık olayının şüphelisi olarak aranan kişi, Tire
'de yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ödemiş İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili yürüttüğü araştırma sonucunda güvenlik kameraları görüntülerinden A.K'yi şüpheli olarak belirledi.
Şüpheliyle ilgili araştırmasını sürdüren jandarma A.K'nin Tire'de ikamet ettiğini tesbit etti.
Şüpheli, Tire İlçe Emniyet Müdürlüğüyle kurulan iletişimin ardından polis ekiplerince evinde gözaltına alındı.
Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen zanlının parmak izinin, hırsızlık olaylarının gerçekleştiği yerlerdeki izlerle eşleştiği belirlendi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Jandarma,Tire,Ödemiş
03 Aralık 2018 Pazartesi 21:13