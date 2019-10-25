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Ödemiş'te asayiş

Ödemiş'te uyuşturucu, ruhsatsız silah ve hırsızlık operasyonlarında 4 kişi yakalandı.

25.10.2019 11:32Ödemiş'te asayiş
Ödemiş'te uyuşturucu, ruhsatsız silah ve hırsızlık operasyonlarında 4 kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, üzerinden 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu içiminde kullanılan bong isimli aparat, 1 ruhsatsız tabanca çıkan H.K, gözaltına alındı.
İlçedeki diğer operasyonunda da T.E'nin üzerinde 200 gram esrar maddesi ve 1 ruhsatsız tabanca, C.Y'nin üzerinde de 1 ruhsatsız tabanca ve 4 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların işlemleri devam ediyor.
Öte yandan ilçeden çalınan bir kamyonla ilgili yürütülen çalışma sonucu Ankara'nın Haymana ilçesinde yakalanan şüpheli A.A.Ç'nin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Ödemiş, Güncel

Kaynak: AA

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