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Ödemiş'te asayiş

Ödemiş'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan cezaevi firarisi kişi operasyonla yakalandı.

22.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:28Ödemiş'te asayiş
'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan cezaevi firarisi kişi operasyonla yakalandı.
Ödemiş Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında cezaevi firarisi olarak Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde silahla yaralama olaylarına karıştığı tespit edilen A.I, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hakkında 9 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen A.I'nın ikametinde 1 ruhsatsız tabanca, değişik çaplarda 48 fişek, 2 gram metamfetamin ele geçirildi.
A.I, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ödemiş İlçe Emniyeti KOM Grup Amirliği ekiplerinin yürüttüğü operasyonda da gözaltına alınan A.U'nun üzerinden 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 dolu tabanca fişeği ve 2 gram esrar ele geçirildi.
İlçede yürütülen diğer operasyonlarda da ruhsatsız kuru sıkı tabanca bulunduran iki kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

Ödemiş, Güncel

Kaynak: AA

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