Ödemiş'te "Barbunya ve Yörük" şenliği

Ödemiş
'tegeleneksel olarak gerçekleşen "Geleneksel 4. Barbunya ve Yörük Şenliği", Bıçakçı Mahallesi'nde düzenlendi. Ovacık
Yaylası'nın Avlambaba mevkisindeki şenliğe, vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Ödemiş Bıçakçı Yörükleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Seçkin Sezgin, şenliğin yörenin tanıtımına katkı sağladığını aktardı.
Şenlikte düzenlenen en iyi barbunya yetiştiricisi yarışmasını Özcan Akman kazandı. "Festival Ağası" ise iş adamı Mustafa Yalçınkayaseçildi.
Etkinlikte çeşitli sanatçılar sahne aldı.