03.06.2019 17:00
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Ödemiş'te bayram öncesi trafik denetimi

Ödemiş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bayram öncesi trafik denetimi yapıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bayram öncesi trafik denetimi yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir kara yolu Sim köprü mevkisinde uygulama noktası oluşturdu.
Durdurulan araçların sürücülere çeşitli uyarılarda bulunuldu.
İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram nedeniyle trafik yoğunluğu oluştuğunu söyledi.
Üzücü bir durum yaşanmaması için çeşitli tedbirler aldıklarını aktaran Kiremitçi, uygulama sırasında sürücülere çeşitli uyarılarda bulunduklarını ifade etti.
Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Ödemiş, Güncel