Ödemiş'te bayram öncesi trafik denetimi

İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde bayram öncesi trafik denetimi yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, İzmir kara yolu Sim köprü mevkisinde uygulama noktası oluşturdu.
Durdurulan araçların sürücülere çeşitli uyarılarda bulunuldu.
İlçe Emniyet Müdürü Fatih
Kiremitçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram nedeniyle trafik yoğunluğu oluştuğunu söyledi.
Üzücü bir durum yaşanmaması için çeşitli tedbirler aldıklarını aktaran Kiremitçi, uygulama sırasında sürücülere çeşitli uyarılarda bulunduklarını ifade etti.
Kaynak: AA
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