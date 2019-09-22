Haberler » Güncel » Haber

Ödemiş'te bıçaklı kavga: 2 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

22.09.2019 09:56Ödemiş'te bıçaklı kavga: 2 yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Demirel Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yapılan sünnet töreni sırasında Mustafa K.(43), Mustafa E. (23) ile M.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mustafa K. ve Mustafa E. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Mustafa K, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
M.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma, Ödemiş, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:24 Kırklareli sokak lezzetleri festivali, renkli görüntülere sahne oldu
11:24 Aydın otomobil çarpan sokak kedisi gümüş'ün bir bacağı kesildi
11:22 Balıkçıların gözü "denizlerin prensi"nde
11:22 Vefakar kocanın dünyası "eşinin nefesi"
11:21 Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir Sempozyumu sona erdi
11:20 Haftanın tarihine bakış
11:20 Düzce'de 3 katlı ahşap bina yandı, söndürmeye çalışan 2 kişi yaralandı