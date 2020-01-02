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Ödemiş'te binlerce sığırcık kuşundan görsel şov

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki sığırcık kuşlarının dansı görsel şölen oluşturdu.

02.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:43 Ödemiş'te binlerce sığırcık kuşundan görsel şov
'in ilçesindeki sığırcık kuşlarının dansı görsel şölen oluşturdu.

Ödemiş'te hemen hemen her gün aynı saatlerde bir araya gelen binlerce sığırcık, dikkat çeken görüntüler oluşturdu. Farklı hareketlerle süzülen sığırcık kuşlarının dansı, izleyenlere görsel bir şölen sundu. Kuşların zaman zaman ayrılıp tekrar birleştiği görüntüler kaydedildi.

Kuşların dansını izlemek için evin çatısına çaktığını belirten Nejat Kılınçoğlu, binlerce kuşun havada çarpışmadan uçmalarına hayret ettiğini söyledi. Kılınmoğlu, "Sığırcık kuşları 10-15 dakika havada uçtuktan sonra ağaçlara tünemeye başlıyorlar fakat bu 10-15 dakika içinde yaptıkları gösteri görenleri hayret içinde bırakıyor" dedi. - İZMİR

Ödemiş, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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