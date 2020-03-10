Menü
Haberler ›› Güncel ››Ödemiş'te bir ilk… - Güncel

Ödemiş'te bir ilk…

Ödemiş Belediyesi, 22 Mart tarihinde düzenleyeceği Otomobil Tırmanma Yarışı ile bir ilke imza atıyor.

10.03.2020 09:42 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:42
Ödemiş'te bir ilk…

Belediye Başkanı Mehmet Eriş; "Ödemiş Gölcük güzergahında yapılacak tırmanma yarışı için otomobil tutkunlarını ilçemize bekliyoruz" dedi.

Otomobil kültürünü ve motor sporlarını her kesimden vatandaşlara tanıtmayı ve sevdirmeyi amaçlayan İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübü (İMOK) işbirliği ile düzenlenecek 2020 Türkiye Tırmanma Şampiyonası 1. Yarışı, "Ödemiş Bozdağ Tırmanma Yarışı" olarak22 Mart Pazar günü gerçekleşecek. Gölcük Mahallesi Zeytinlik mevkiinden başlayacak tırmanma yarışı, 9 kilometrelik parkurda yapılacak. Yaklaşık 30 otomobilin yer alacağı yarışlar için hazırlıkların başladığını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Eriş; "Ödemiş'te bir ilki gerçekleştiriyoruz. Tarihi, kültürü ve doğa güzellikleriyle dolu ilçemizin turizm değerlerini ön plana çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürürken, düzenleyeceğimiz yarış bölgemize farklı bir soluk getirecek. Yarış için gelecek ziyaretçiler göz önünde bulundurulduğunda, kent tanıtımının yanı sıra ekonomiye büyük katkı sağlayacaktır. İzmir Motorsporları ve Otomobil Kulübü'ne çok teşekkür ediyoruz. Eğlence ve heyecan dolu yarışma için otomobil tutkunlarını 22 Mart'ta Ödemiş'e bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Haberin Videosu :

Ödemiş'te bir ilk…
Etiketler : Mehmet Eriş, 22 Mart, Ödemiş, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Güncel
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu Güncel
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu
Türk heyetinin Rusya'da kapıda bekletildiği iddiasına Bahçeli'den sert tepki: Küstahlıktır Güncel
Türk heyetinin Rusya'da kapıda bekletildiği iddiasına Bahçeli'den sert tepki: Küstahlıktır
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü Güncel
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı Güncel
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Güncel
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı Güncel
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı