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Ödemiş'te çocuk oyun grupları dezenfekte ediliyor

Ödemiş Belediyesi, parklardaki çocuk oyun gruplarını özel ürünlerle dezenfekte etmek için çalışma başlattı. Çalışma ilçedeki parklarda periyodik olarak sürdürülecek.

09.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:56Ödemiş'te çocuk oyun grupları dezenfekte ediliyor

Belediyesi, çocukların sağlığı açısından risk oluşturabilecek durumları ortadan kaldırmak üzere parklardaki oyun gruplarını dezenfekte ediyor. Ödemiş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde dezenfeksiyon ekibi ve aracı ilk çalışmayı Ulus Meydanı'nda Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi karşısındaki oyun grupları ile yaptı. Parktaki oyun grupları, organik, insan sağlığını koruyan doğayla dost ürünlerle temizlendi. Dezenfeksiyon ekibi, çocuk oyun grubu temizliğinin yanı sıra parklarda bakım çalışmaları da gerçekleştirecek.

Temizlik çalışmasını yerinde inceleyen Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Her şey çocuklarımızın sağlığı için. Riskleri en alt düzeye indirmek, hastalıkların taşınmasını önlemeyi amaçlıyoruz. Önce can, önce sağlık diyoruz. Kurmuş olduğumuz ekibimizle çocuk oyun gruplarımızı önce organik, insan ve hayvan sağlığına zararı olmayan temizlik ürünleriyle temizliyor ardından da yıkama faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Yılda en az üç kez olacak şekilde periyodik olarak sürdüreceğimiz temizlik çalışmasıyla kent merkezimizde ve çevre mahallelerde çocuk oyun gruplarını daha sağlıklı daha hijyenik hale getireceğiz" dedi.


Ödemiş Belediyesi, Ödemiş, Güncel

Kaynak: Bültenler

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