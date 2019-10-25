Ödemiş'te Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanacak

Ödemiş'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı üç gün boyunca devam edecek etkinliklerle kutlanacak. Resmi kutlama programı Pazartesi günü 13.00'da Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlayacak. Çelenk sunumunun ardından modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz için Saygı Duruşu'nda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı göndere çekilecek.

Kaymakçı'da Fener Alayı ve Konser

Ödemiş Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında 28 Ekim Pazartesi 12.30-15.30 saatleri arasında ilçedeki ortaokul, lise ve dengi okullardan öğrencilerin katılımıyla serbest teknikte 125. Yıl Kültürpark'ta "Cumhuriyet" temalı canlı resim yarışması düzenlenecek.

Kaymakçı Mahallesi'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da Fener Alayı coşkusu yaşanacak. 28 Ekim Pazartesi akşamı saat 19.30'da başlayacak Fener Alayı'nın ardından Ödemiş Belediyesi Kent Orkestrası tarafından konser verilecek.

29 Ekim'de dev zeybek gösterisi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ödemişliler güne zeybek gösterisi ile başlayacak. Ödemiş Belediyesi ve Ödemiş Halk Eğitimi Merkezi'nin ortak organizasyonuyla ve yüzlerce Ödemişli'nin katılımıyla Saraçoğlu Caddesi'nde Cumhuriyet'in 96. Yılı için zeybek gösterisi düzenlenecek. Hazırlıkları hummalı şekilde devam eden gösteri 09.30'da başlayacak.

Resmi kutlama programı çerçevesinde 10.00'da Kaymakamlık Makamında tebriklerin kabulünün ardından 10.30'da Saraçoğlu Stadyumu'nda bayram kutlama programı gerçekleştirilecek. Saraçoğlu Stadı'ndaki kutlamalar tören geçişi ile sona erecek.

Gündüz Bakımevi, Cumhuriyet Bayramı'nda açılıyor

13.00'da Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi'nde Ekim Geçidi resim sergisinin açılışı yapılacak. Ödemiş'te çalışan kadınların çocuk bakımına destek amacıyla Ödemiş Belediyesi'nin hizmete sunacağı Gündüz Bakımevi'nin açılışı da 14.30'da 3 Eylül Mahallesi Kantarcı Sokak'ta yapılacak.

17.00'da resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Belediye Kültür Merkezi'ndeki törenle verilecek. Dereceye giren resimler de Belediye Kültür Merkezi'nde sergilenecek.

Fener Alayı ve konser coşkusu

29 Ekim Salı akşamı 18.30'da Ödemiş'in tarihi mahallesi Birgi'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu Fener Alayı ile yaşanacak. 19.00'da ise coşku seli Ödemiş kent merkezi sokaklarına akacak. Ödemiş Belediye Bandosu eşliğinde Salı Pazarı-Saraçoğlu Caddesi-Hükümet Meydanı güzergahını izleyecek Fener Alayı'nda Ödemişliler meşalelerle akşamı aydınlatıp marşlarla bayram sevincini yaşayacak. 20.30'da Hükümet Meydanı'nda Ece Kıdeyş ve Mahmut Karagenç'in sahne alacağı konserle bayram coşkusu doruğa çıkacak.

Ovakent'te bayram kutlaması

Her yıl coşkulu etkinliklerle Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı Ovakent Mahallesi'nde heyecan, 30 Ekim Çarşamba akşamı yaşanacak. 19.30'da başlayacak Fener Alayı'nın ardından Ödemiş Belediyesi Kent Orkestrası, Ovakentlilere müzik ziyafeti çekecek.