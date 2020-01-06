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Ödemiş'te deve güreşi heyecanı

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi, 24. kez Geleneksel Deve Güreşleri Festivaline ev sahipliği yaptı.

06.01.2020 11:15 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:20 Ödemiş'te deve güreşi heyecanı
'in ilçesine bağlı Mahallesi, 24. kez Geleneksel Deve Güreşleri Festivaline ev sahipliği yaptı. Soğuk havaya rağmen güreşler büyük ilgi gördü, sahadaki zorlu mücadele heyecanla izlendi.

Ödemiş ilçesi Konaklı Mahallesi'nde 24. kez deve güreşleri heyecanı vardı. , Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 130 pehlivan devenin sahaya indiği güreşler için farklı yerlerden gelen onlarca kişi alanı doldurdu. Güreş alanı çevresinde yerleştirilen traktör römorklarında ve kamyonet kasalarında vatandaşlar hem güreşleri izledi hem de gününü piknikle değerlendirdi. İlgi gören güreşlerde sahadaki mücadele heyecanla izlendi. Daha sonra dereceye giren devlerin sahiplerine kupaları takdim edildi. Etkinliğe; Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar da katıldı. - İZMİR

Konaklı, Ödemiş, İzmir, Ege, Güncel

Kaynak: İHA

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