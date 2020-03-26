Ödemiş'te elektrikli bisikletin çarptığı yaşlı kadın yaralandı
Ödemiş ilçesinde elektrikli bisikletin çarptığı yaşlı kadın yaralandı.
26.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:09
Ödemiş ilçesinde elektrikli bisikletin çarptığı yaşlı kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Caddesi yerel hizmetler binası önünde C.T. yönetimindeki elektrikli bisiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ganime Malgüden'e (74) çarptı.
Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Caddesi yerel hizmetler binası önünde C.T. yönetimindeki elektrikli bisiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ganime Malgüden'e (74) çarptı.
Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: AA