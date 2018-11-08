08 Kasım 2018, 18:56
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Ödemiş'te Hasta Yakınlarına Sertifika

Ödemiş

Ödemiş Devlet Hastanesinde bulunan Palyatif Hasta Yakınları Okulu'nda eğitimlerini tamamlayan hasta yakınlarına sertifikaları verildi.

Ödemiş Devlet
Hastanesinde bulunan Palyatif Hasta Yakınları Okulu'nda eğitimlerini tamamlayan hasta yakınlarına sertifikaları verildi.

Hastanedeki sertifika töreninde konuşan Ödemiş Devlet
Hastanesi Başhekimi Ömer Koçak, hasta yakınlarına beslenme ve fizyoterapi gibi çeşitli konularda katkılar sağladıklarını belirtti.

Böyle bir eğitimin ülkede ilk kez verildiğini kaydeden Koçak, " Türkiye'de bir ilk olan eğitimin ilk öğrencileri oldunuz." dedi.

Konuşmaların ardında 25 kursiyere sertifikaları verildi.
08 Kasım 2018 Perşembe 18:56