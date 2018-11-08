Ödemiş'te Hasta Yakınlarına Sertifika

Ödemiş
DevletHastanesinde bulunan Palyatif Hasta Yakınları Okulu'nda eğitimlerini tamamlayan hasta yakınlarına sertifikaları verildi.
Hastanedeki sertifika töreninde konuşan Ödemiş DevletHastanesi Başhekimi Ömer Koçak
, hasta yakınlarına beslenme ve fizyoterapi gibi çeşitli konularda katkılar sağladıklarını belirtti.
Böyle bir eğitimin ülkede ilk kez verildiğini kaydeden Koçak, " Türkiye
'de bir ilk olan eğitimin ilk öğrencileri oldunuz." dedi.
Konuşmaların ardında 25 kursiyere sertifikaları verildi.
08 Kasım 2018 Perşembe 18:56