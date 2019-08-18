Haberler» Güncel» Haber

Ödemiş'te iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

18.08.2019 22:55
Ödemiş'te iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Dana yönetimindeki 45 KA 5462 plakalı otomobil, Ödemiş Mescitli Köprüsü'nde, karşı yönden gelen Uğur Danacı'nın kullandığı 35 AEG 593 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Ali Dana, Halil Dana, Barış Dana, Ahmet Dana ve Yunus Dana, diğer araçtaki Uğur Danacı, İbrahim Danacı, Hakan Danacı, Ayşegül Danacı, Müzeyyen Danacı ile 1 yaşındaki Efe Danacı yaralandı. Yaralılar Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ali Dana ve Halil Dana'nın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle köprü bir süre araç trafiğine kapatıldı.
Ödemiş'te iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Ödemiş, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:02   GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ağustos 2019
00:00   Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)
00:00   Karaman topu kontrol etmek isterken yere düştü
00:00   Ürdün'den İsrail'in Kudüs'teki ihlallerini durdurma çağrısı
23:59   PENDİK'TE PAKİSTANLI İKİ GRUP ARASINDA BIÇAKLI KAVGA 2 YARALI
23:58   Antakya'daki orman yangını kontrol altına alındı
23:57   Pendik'te Pakistanlı iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı