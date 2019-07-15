15.07.2019 20:08
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Ödemiş'te ilçe protokolü, Gazi Emrah Çetin'i ve ailesini ziyaret etti

Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, darbe girişiminin haince bir saldırı olduğunu ifade ederek "Alçak ve hain bir terör girişimi, alçak çünkü milletin silahlarını, silahsız millete doğrulttu.

Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, darbe girişiminin haince bir saldırı olduğunu ifade ederek "Alçak ve hain bir terör girişimi, alçak çünkü milletin silahlarını, silahsız millete doğrulttu. Hain, bir başkası bu memlekete ihanet içinde olamazsın, ihanet anca kendi içimizde olur. Bunun için hain bir örgüttür. Elebaşı da aynı şekilde hain ve alçaktır." dedi.
Ödemişli Gazi Emrah Çetin de, "Bugün olsaydı yine aynı şekilde hareket ederdim. Allah bir daha böyle olaylarla ülkemizi karşı karşıya bırakmasın." dedi.
Yapılan ziyarette AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Şerif Delibalta, Ödemişli Gazi Çetin'e kendisinin askerdeki fotoğrafını hediye etti. Ödemiş'te ilçe protokolü, Gazi Emrah Çetin'i ve ailesini ziyaret etti
Kaynak: AA
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