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Ödemiş'te ipek dokumacılığı eğitimi

Ödemiş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Türkiye İş Kurumu desteğiyle açılan İpek El Dokumacılığı kursuna katılan 20 kadın, geleneksel zanaatı öğreniyor.

24.07.2019 12:28
Ödemiş'te ipek dokumacılığı eğitimi
Ödemiş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Türkiye İş Kurumu desteğiyle açılan İpek El Dokumacılığı kursuna katılan 20 kadın, geleneksel zanaatı öğreniyor.
Halk Eğitim Merkezi Öğretmeni Semra Akgün, yaptığı açıklamada unutulmaya yüz tutan ipekçilik alanında Kadın Yaşam Merkezinde açılan kursa ilginin büyük olduğunu belirtti.
Kursa devam eden 20 kadının bir yandan zanaat öğrenirken bir yandan da İşkur desteğiyle gelir elde ettiğini aktaran Akgün, kursta ipek çekme, koza işi, iğne oyası ve kozader süsleme sanatlarını öğrettiklerini aktardı.
Kursiyerlerden Makbule Yılmaz da ipek el dokumacılığının çok zevkli olduğunu, bunu bir gelir kapısı haline dönüştürmeyi hedeflediklerini ifade etti. Ödemiş'te ipek dokumacılığı eğitimi

Ödemiş, Güncel

Kaynak: AA

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