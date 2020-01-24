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Ödemiş'te kadın girişimcinin mantar başarısı

Ödemiş'te istiridye mantarı yatırımı yaparak 5 tonluk kapasiteye ulaşan Sevi Öztürk, kadın girişimcilere örnek oldu.

24.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:52Ödemiş'te kadın girişimcinin mantar başarısı
'te istiridye mantarı yatırımı yaparak 5 tonluk kapasiteye ulaşan Sevi Öztürk, kadın girişimcilere örnek oldu.
Muhasebeci olmasına rağmen mesleğinde iş bulamayan 38 yaşındaki Sevi Öztürk, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Ticaret Odası desteğiyle mantar yetiştiriciliği eğitimi aldı.
Kayınpederinin evinin alt katında 100 metrekarelik alanda üretime başlayan Öztürk, 5 tonluk kapasiteye ulaştı.
Öztürk, girişimini büyütmek istediğini belirterek, "Tabii ki en büyük destekçim öncelikle ailem, eşim oldu. Hem maddi hem de manevi güç alarak, kendi imkanlarımızla bu istiridye mantarı tesisini kurdum. Bu tesisi kurduktan sonra kendime bir özgüven geldi ve pazar payı oluşturdum. Ödemiş'in en büyük pazarı olan Cumartesi pazarında tezgah buldum. Kadın girişimci olduğumu, istiridye mantarı yetiştirdiğimi, bana destek olmalarını söyleyerek destek istedim. Pazarcılara görüşerek mantarlarımı satmalarını istedim, hepsi olumlu yanıt verdi." dedi.
Bu tesisle sınırlı kalmak istemediğini, sera oluşturmak istediğini anlatan Öztürk, kendi deneyiminden etkilenen arkadaşlarının da bu işe girmek istediğini, ileride onlarla kooperatifleşme hayalleri kurduğunu da aktardı.

Ödemiş, Güncel

Kaynak: AA

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