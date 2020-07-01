Ödemiş'te meyve ağaçlarının olduğu iki bahçede yangın çıktı

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bademli Mahallesi'nde meyve ağaçlarının bulunduğu iki bahçede çıkan yangında hasar meydana geldi.

01.07.2020 18:55 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:48
İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Bademli Mahallesi'nde meyve ağaçlarının bulunduğu iki bahçede çıkan yangında hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Sel Deresi mevkisinde zeytin, incir ve şeftali ağaçlarının bulunduğu Turan Aygün ve Tahir Uğurlu'ya ait bahçelerde yangın çıktığını gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi.
İlk müdahaleyi mahallelilerin yaptığı yangın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayındır Orman İşletme Şefliğine bağlı itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kemal Uğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangını görür görmez hemen hortumlarla ve küreklerle müdahale ettiklerini belirterek, "Bazı vatandaşlara ait incir, zeytin ve şeftali ağaçları yandı." dedi. Ödemiş’te meyve ağaçlarının olduğu iki bahçede yangın çıktı

Kaynak: AA

Etiketler: Bademli, Ödemiş, İzmir, Güncel, Haber
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