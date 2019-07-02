Ödemiş'te okul müdürünün öldürülmesi davasında yeni tanık dinlendi (2)

GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürü Ayhan Kökmen'in (47) makamında pompalı tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin cinayet zanlılarının olaydan bir gün önce 14 Aralık 2017 tarihinde yaşadıkları Kızılcaavlu Mahallesi'ndeki kahvehanede ve kahvehanenin karşısındaki metruk okul binasının bahçesinde iddiaya göre, cinayeti planlandıkları güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, aralarında cinayet zanlısı öğrencilerin bulunduğu ileri sürülen 7 kişilik grup, okul bahçesine geldiği görülüyor. Havanın karanlık olması nedeniyle görüntü kalitesi düşük olan kamera kaydında, cinayeti işleyen İ.P. ve U.Y.'nin görüntüsünün yer aldığı ve kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Görüntüler incelenmesi için Adli Tıp'a gönderildi.