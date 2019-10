Ödemiş'te rahvan at yarışları yapıldı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, 34'üncü Geleneksel Çaylı Rahvan At Yarışları'na, Türkiye genelinden 165 at getirildi. Yarışlar, heyecanla izlendi.Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Ödemiş Belediyesi'nin işbirliğiyle, dün düzenlenen 34'üncü Geleneksel Çaylı Rahvan At Yarışları, ilgi gördü. Çevre il ve ilçelerden de yarışları izlemek için Ödemiş'e gelenler oldu. Çaylı Mahallesi'ndeki yarış alanı dolup taştı. Ödemiş Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Eriş, İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükmeral, siyasi partilerin ilçe başkanları ve temsilcileri, belediye meclisi üyeleri de yarışları izledi. Vatandaşlar, yarışları izlerken piknik yapıp eğlenceli zamanda geçirdi.Yarışlar 'Baş', 'baş altı', 'büyük orta', 'küçük orta', 'deste', 'dört yaşlı tay', 'üç yaşlı tay', 'İthal A Grubu' ve İthal B Grubu' kategorilerinde yapıldı. Kadın binicilerin de yer aldığı yarışlarda, 165 at mücadele etti. Gün boyu çekişmeli mücadelelere sahne olan yarışların sonunda birinci olan atların sahiplerine Türk bayrağı, kupa ve para ödülü verildi. Yarışlarda dereceye girenler sevinçlerini davul-zurna eşliğinde yaşadı.Öte yandan mücadeleler sırasında ufak kazalar da yaşandı. Jokeylerden Aslan Demir ile ağabeyi Ferdi Demir, yarışta çarpıştı. Neyseki ikisi de ciddi bir yara almadı. Mücadeleye devam eden kardeşlerden Aslan Demir, ikinci oldu.Konuşma yapan Ödemiş Belediye Başkan Mehmet Eriş, "Bu yarışın kazananı Çaylı Mahallemizdir. Yarışın gerçekleştirilmesi anlamında emeği olan mahalle muhtarımız İsmail kardeşimize, federasyon yetkililerimize ve yarışın iyi bir şekilde geçmesi için emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bizim en iyi at binicimiz, baş tacımız Mustafa Kemal olmuştur. Hepiniz o sevgiyle bu yarışlarda başımızın tacısınız" diye konuştu.