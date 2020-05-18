Ödemiş'te sıcağa rağmen patates hasadı devam ediyor

Termometrelerin 43 dereceleri gördüğü Ödemiş'te, tarım işçileri sıcak havaya rağmen patates hasadına devam ediyor.

Ödemiş'te sıcağa rağmen patates hasadı devam ediyor
18.05.2020 15:55 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:57
Termometrelerin 43 dereceleri gördüğü Ödemiş'te, tarım işçileri sıcak havaya rağmen patates hasadına devam ediyor.
Sabahın erken saatlerinde tarlalara gelen tarım işçileri, güneşin altında üretim yapıyor.
Ödemiş Ziraat Odası 2. Başkanı Mehmet Dinlenmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerinde patates hasadının 15 gün önce başladığını, sıcak havaya rağmen üretecilerin tarlalarında yoğun mesai harcadığını söyledi.
Ödemiş'in Türkiye'nin patates ihtiyacını karşılayan ilçelerin başında geldiğini hatırlatan Dinlenmez, "Patates ilk zamanlar 2,5 liradan alıcı bulurken şimdi fiyatı 50 kuruşa kadar düştü ama üreticimiz buna rağmen hasada devam ediyor. Allah onlara güç kuvvet versin." dedi.
Patates üreticisi Ahmet Canbazoğlu ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle patates tüketiminin düştüğünü ve ürünlerini satmakta zorlandıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ödemiş, Güncel, Haber

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