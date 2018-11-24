Ödemiş'te "Taşların Hikayesi" İsimli Sergi Açıldı

Ödemiş
'te "Taşların hikayesi" isimli sergi açıldı.
Emekli bankacı Aysen Uşarer tarafından taşların çeşitli renklerde boyanarak şekillendirilmesiyle hazırlanan "taşların hikayesi" isimli sergi, Yıldız Kent Arşiv ve Müzesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Aysen Uşarer, 2,5 yıl önce taşlara farklı gözle bakmaya başladığını belirterek, fırça, boya ve taşların buluşmasıyla eserlerin ortaya çıktığını söyledi.
Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem
de bu tarz etkinliklere destek verdiklerini ifade ederek, "Ödemiş Belediyesi olarak bildiğiniz gibi pek çok konuda kurs vermeye eğitmeye Halk Eğitim Merkezimizle iş birliği yapmaya çalışıyoruz." dedi.
Sergi 2 Aralık
Pazar tarihine kadar gezilebilecek.
Ödemiş
24 Kasım 2018 Cumartesi 19:10