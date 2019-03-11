Ödemiş'te Trafik Kazası: 1'i Ağır 3 Yaralı

İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır üç kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Halil Tayyip Dönmez yönetimindeki 35 D 3508 plakalı otomobil, Ovakent
Mahallesi karayolunda karşı yönden gelen Alaattin Pekağır'ın kullandığı 45 V 3762 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Dönmez ve eşi Ayşe Dönmez ile Pekağır yaralandı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil servis ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Pekağır, İzmir Katip Çelebi
Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk
Araştırma ve Eğitim Hastanesi'ne sevkedildi.
Vücudlarında kırıklar olduğu öğrenilen Dönmez çiftinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, kazalı otomobillerin kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
İzmir, Ödemiş, Güncel
Kaynak: AA