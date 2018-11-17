Ödemiş'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y.Ö. idaresindeki 35 UDH 75 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi
'nde Ulviye Ayebe'nin (36) kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.
Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü Ayebe yaralandı.
112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Atatürk Caddesi,İzmir,Ödemiş
17 Kasım 2018 Cumartesi 10:39