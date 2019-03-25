Ödemiş'te Uyuşturucu Operasyonları

Kaynak: AA

Ödemiş'te yapılan uyuşturucu operasyonlarında beş kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, Ödemiş İlçe EmniyetMüdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri AtatürkMahallesindeki bir eve operasyon düzenledi.Evde yapılan aramada 42 uyuşturucu hap, 15 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 1 tartı, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 4 kartuş, 7 fişek ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılardan A.B (33) işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılıkça tutuklandı. M.K.S (32) ise adli kontrolşartıyla serbest bırakıldı.Zanlıların ifadesi doğrultusunda "uyuşturucu kullanmak ve satın almak" iddiasıyla 11 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.Öte yandan Kuvvetli Mahallesindeki operasyonda iki evin terasında 72 kök hint keneviri ele geçirildi. Gözaltınaalınan K.V. (36), U.G. (36) ve H.V. ( 27) serbest bırakıldı.