Ödemiş'te Uyuşturucu Operasyonu

İzmir
'in Ödemiş
ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 618 gram esrar yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine başlattığı çalışmada, uyuşturucu satıcılarının Ödemiş'ten başka bir ilçeye uyuşturucu götüreceğini tespit etti.
Şüphelilerin Balabanlı Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler harekete geçti. Ekipleri fark ederek bindikleri motosikletle kaçan iki şüpheli, takip sonucu yakalandı. Ekipler, şüphelilerin takip esnasında attığı iki ayrı ambalaj içindeki 618 gram esrar maddesini bularak el koydu.
Gözaltına alınan C.B.(33) ve S.K.(33) hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak, satın almak ve bulundurmak" suçlarından işlem yapıldı.