13 Kasım 2018, 12:06
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Ödemiş'te Uyuşturucu Operasyonu

Ödemiş

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 618 gram esrar yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 618 gram esrar yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine başlattığı çalışmada, uyuşturucu satıcılarının Ödemiş'ten başka bir ilçeye uyuşturucu götüreceğini tespit etti.

Şüphelilerin Balabanlı Mahallesi'nde olduğunu belirleyen ekipler harekete geçti. Ekipleri fark ederek bindikleri motosikletle kaçan iki şüpheli, takip sonucu yakalandı. Ekipler, şüphelilerin takip esnasında attığı iki ayrı ambalaj içindeki 618 gram esrar maddesini bularak el koydu.

Gözaltına alınan C.B.(33) ve S.K.(33) hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak, satın almak ve bulundurmak" suçlarından işlem yapıldı.
13 Kasım 2018 Salı 12:06