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Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturcu madde satışı yaptıkları değerlendirilen kişilere yönelik operasyonda, 2 kişi tutuklandı.

30.09.2019 16:54Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturcu madde satışı yaptıkları değerlendirilen kişilere yönelik operasyonda, 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, takibe aldıkları H.K. ve İ.U'yu gözaltına aldı. Zanlıların evleri ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 525 gram esrar, 20 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ödemiş, Güncel

Kaynak: AA

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