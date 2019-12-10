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Ödemiş'te uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

10.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:06Ödemiş'te uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
'in ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü çevik kuvvet ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, H.Ş'nin ikametinde yapılan üst aramasında 2 gram metamfetamin, bir içimlik esrar ve bong tabir edilen uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirdi.

Şüpheli H.Ş. ile adreste bulunan E.O. gözaltına alındı.

Adreste bulunan I.D, B.A. ve Ş.S'nin de üst aramasında 9,5 gram metamfetamin ile 30 gram esrar maddesi bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan ilçede şüphe üzerine durdurulan bir araçta da 2 ruhsatsız tabanca ile 9 mermi ele geçirildi.

Uyuşturucu Ticareti, Ödemiş, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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