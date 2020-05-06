Haber, Son Dakika, Haberler

Ödemiş'teki gönüllü usta öğreticiler, günde 2 bine yakın maske üretiyor

Ödemiş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki gönüllü usta öğretici öğretmenler, okulun moda tasarım atölyesinde günde bin 500 ila 2 bin maske üretimi gerçekleştiriyor.

Ödemiş'teki gönüllü usta öğreticiler, günde 2 bine yakın maske üretiyor
06.05.2020 13:26 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:32
Ödemiş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki gönüllü usta öğretici öğretmenler, okulun moda tasarım atölyesinde günde bin 500 ila 2 bin maske üretimi gerçekleştiriyor.
Gönüllülük esasıyla çalışan usta öğreticiler, her gün 10.00-16.00 saatleri arasında atölyede görev alıyor.
Üretilen maskelerin bir bölümü, Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerince, ilçedeki kamu kurumlarına dağıtılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde, çevre il ve ilçeler için de maske üretiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Zübeyde Hanım, Ödemiş, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran’da başlayacak Haberler
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak
Süper Lig’in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü Haberler
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü
Acun Ilıcalı, Dominik’te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
İngiltere’de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Haberler
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı Haberler
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7 Haberler
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Haberler››Güncel››Ödemiş'teki gönüllü usta öğreticiler, günde 2 bine yakın maske üretiyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:03: Selçuklu'da çocuk parkları yeniden dezenfekte ediliyor - Haber 15:03: Korona virüs bu ilçeye uğramadı - Haber 15:02: Müftülükten makale yazma yarışması - Haber 15:02: Zabıta ekiplerinden bakkal ve market denetimi - Haber 15:02: Cammu Keşmir'de Hizbul Mücahidin liderlerinden Riyaz Naikoo öldürüldü - Haber 14:41: Eski Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada oruç tutmak yasak mı?" sorusuna cevap: Yasak değil ama ayrıcalık tanınmaz - Magazin 14:35: Koronavirüs tedavisi gören anne hayatını kaybetti, karnındaki bebeği yaşama tutundu - Haber 14:02: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Evrensel yazarı Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 12:56: Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü - Spor 10:29: Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı - Haberler