Ödemiş'ten Beydağ'a yardım eli

Korona virüsü COVİD-19 salgın hastalığı dolayısıyla İzmir'in Ödemiş ilçesinde yardım faaliyetlerine başlayan Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) Ödemiş İlçe temsilciliği tarafından Beydağ ilçesinde bulunan 112 Acil istasyonun bozulan termosifonu kısa bir zamanda yenisi ile değiştirildi. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan TUGVA Ödemiş ilçe temsilsi Halil Akgün, "Bilindiği üzere dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu Korona virüsü salgını dolayısıyla Acil Sağlık Hizmetleri gibi 112 istasyonlarımızda her sağlık çalışanı gibi sağlık personelleri evlerine gidememektedir. Devletimiz her türlü tıbbi malzeme, cihaz, temizlik, araç ve bakımı gibi her türlü malzeme temini etse de bazen aciliyetli durumlar medyana gelebiliyor. Bizde Beydağ 112'de böyle bir sıkıntı olduğunu öğrendik ve kısa sürede hayırseverlerimizin destekleri ile ürünü temin edip, 112 istasyonuna bağlantısını yaptık. Her zaman sağlık personellerimiz ile vatandaşlarımıza destek olmaya, hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler