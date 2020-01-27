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Ödemiş'ten Elazığ ve Malatya'ya yardım eli

Geçtiğimiz Cuma akşamı Elazığ ve Malatya'da can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan deprem felaketi sonrası Ödemişspor Kulübü öncülüğünde düzenlenen bağış kampanyasına Ödemişliler büyük ilgi gösterdi.

27.01.2020 15:51 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:51Ödemiş'ten Elazığ ve Malatya'ya yardım eli

Ödemişli üreticiler de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere patates yardımında bulundu.

Ödemişspor Kulübü tarafından Cuma gecesi yapılan çağrının ardından Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Saraçoğlu Stadı'na Ödemiş halkı tarafından çok sayıda yardım paketi getirildi. Aralarında giysiler, ısıtıcı, battaniye ve yorgan gibi kış mevsiminde ihtiyaç duyulan ürünlerin yer aldığı yardımlar Ödemiş Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince kontrol edilip paketlendi.

bölgesine patates yardımı

Ödemişli muhtarların da destekleriyle çevre mahallelerden çok sayıda üretici bölgede yaygın şekilde üretilen patatesi deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Sosyal Yardım İşleri ekiplerine verdi. Yardım ürünleri AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay'ın 'daki lojistik merkezine gönderilmek üzere hazır hale getirildi.

Deprem sonrası yaraların sarılmasına katkı sunan ve dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen Ödemişlilerin yardımları Ödemiş Belediyesi'ne ait bir TIR ile deprem bölgesine ulaştırılacak.


Deprem, Ödemiş, Elazığ, Güncel

Kaynak: Bültenler

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