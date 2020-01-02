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Ödemiş yaylaları karla kaplandı

Ödemiş'in rakımı yüksek alanları olan Bozdağ, Çobanlar, Subatan, Gölcük ve Ardıcak Mahallelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri, yolları açık tutmak için çalışma yaptı.

02.01.2020 15:38 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:44 Ödemiş yaylaları karla kaplandı
'in rakımı yüksek alanları olan Bozdağ, , Subatan, ve Ardıcak Mahallelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri, yolları açık tutmak için çalışma yaptı.
Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, gazetecilere açıklamasında rakımı yüksek merkezlerle ilçe merkezi arasındaki yolları açık tutmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.
Yılbaşından bir gün önce başlayan kar yağışının devam ettiğini bildiren Eriş, Bozdağ Kayak Merkezi yolu ve Tekke Mahallesi yolunda yol temizlik ve tuzlama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Çobanlar, Gölcük, Ödemiş, Güncel

Kaynak: AA

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