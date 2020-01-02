Haberler » Güncel » Ödemiş yaylaları karla kaplandı - Haber

Ödemiş yaylaları karla kaplandı

Ödemiş'in rakımı yüksek alanları olan Bozdağ, Çobanlar, Subatan, Gölcük ve Ardıcak Mahallelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri, yolları açık tutmak için çalışma yaptı.

02.01.2020 17:13 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:16
'in rakımı yüksek alanları olan Bozdağ, , Subatan, ve Ardıcak Mahallelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri, yolları açık tutmak için çalışma yaptı.
Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, gazetecilere açıklamasında rakımı yüksek merkezlerle ilçe merkezi arasındaki yolları açık tutmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.
Yılbaşından bir gün önce başlayan kar yağışının devam ettiğini bildiren Eriş, Bozdağ Kayak Merkezi yolu ve Tekke Mahallesi yolunda yol temizlik ve tuzlama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Ödemiş yaylaları karla kaplandı

Çobanlar, Gölcük, Ödemiş, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:47   Siirt'te kardan kapanan 32 köy yolu ulaşıma açıldı - Haber
17:46   Çin'de 30 katlı apartmanda büyük yangın - Haber
17:46   Aracın çarpıp kaçtığı yaya hayatını kaybetti - Haber
17:45   Günün Özeti - Haber
17:40   Dodurga'ya spor kompleks alanı - Haber
17:37   Son Dakika: Libya tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi - Haber
16:29   Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Haber
16:16   Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Haber
15:03   Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber
14:47   İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek - Haber
2.01.2020 17:51:21