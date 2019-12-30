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Ödemişli dağcılar, Efe Sarp ve Mert Alpaslan anısına tırmandı

Ödemiş Belediye Spor Efe Dağcılık Gençlik ve Spor Kulübünden 14 dağcı, Uludağ'a tırmanırken hayatlarını kaybeden dağcılar Efe Sarp ve Mert Alpaslan anısına Ödemiş Bozdağ'a tırmanış gerçekleştirdi.

30.12.2019 17:01 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:02
Ödemiş Belediye Efe Dağcılık Gençlik ve Spor Kulübünden 14 dağcı, Uludağ'a tırmanırken hayatlarını kaybeden dağcılar Efe Sarp ve Mert Alpaslan anısına Ödemiş Bozdağ'a tırmanış gerçekleştirdi.
Grup adına açıklama yapan Kulüp Başkanı Mehmet Taşlı, olumsuz hava koşullarına karşın 2 bin 157 metrelik zirve tırmanışını başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti. Zirvede hayatlarını kaybeden Efe Sarp ve Mete Alpaslan anısına saygı duruşunda bulunduklarını belirten Taşlı, dağcıları hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.
Efe Sarp ve Mert Alpaslan
İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu'nun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan arkadaşlar Mert Alpaslan ve Efe Sarp, bir süre sonra yoğun sis nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Asayiş, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve bazı sivil arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı aramaların 17'nci gününde, EFE Sarp ve Mert Alpaslan'ın cenazeleri Küreklidere mevkisinde bulunmuştu. Sarp ve Alpaslan'ın ölüm nedenleri "ısı kaybına bağlı hipotermi" olarak açıklanmıştı.
Ödemişli dağcılar, Efe Sarp ve Mert Alpaslan anısına tırmandı

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Kaynak: AA


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