Ödemişli dağcılar, karla kaplı Bozdağ'da keşif yaptı

Yılbaşına karla giren Ödemiş 'in ilçesine bağlı Bozdağ yaylası, yağışla beyaza bürünürken, Ödemişli dağcılar Bozdağ zirvesine tırmanarak kar ve doğanın tadını çıkardı.Bozdağ, etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Onlarca kişi, hafta sonunu ise bölgede geçirdi. Bir grup dağcı da Bozdağ'a zirve tırmanışı yaptı. Karın ve doğanın keyfini çıkaran dağcılar, kar topu da oynadı.Bozdağ'da çok sayıda ziyaretçinin bulunduğunu söyleyen Bozdağ Muhtarı Hakkı Balcı , "Çok sayıda ziyaretçimiz vardı. Bütün ziyaretçilerimiz kayak tesislerinin açık olup olmadığını sordular. Ege'nin bu en nadide bölgesindeki kayak tesislerinin biran önce açılmasını bekliyoruz" dedi.Ödemişli dağcılardan Salim Taşbaş da, yılın ilk pazar gününü zirve tırmanışı ile geçirdiklerini belirterek, "Bozdağ'a hem kar hem de ziyaretçi yağdı. Manisa ve İzmir illerinden 6 dağcı kulüp ve Ödemiş'ten bir grup dağcı Bozdağ zirvesi yaparak kış faaliyeti yaptık. Yüzlerce dağcı dağları şenlendirdi. Kayak merkezinin kapalı olması ve jandarmanın geçişlere izin vermemesi kar görmeye gelen ziyaretçileri üzse de gelenler Gündalan yaylasında kartopu oynama imkanı buldular. Belde merkezindeki kahveler de dolup taştı. Kar ve doğanın tadını çay ve salep içerek değerlendiren doğa severler güzel bir gün geçirmenin keyfini yaşadılar" dedi.Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de, yağışlara karşı ekiplerin her türlü önlemi aldığını belirterek, "Yollarımız açık. Kayak tesislerinin bulunduğu alana gidilmese de oraya çıkan yaylalarda bol bol kartopu oynama olanağı var. Belde olarak kar ve kartopu seven vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.